شكرا لقرائتكم مدرب الترجي يكشف سر الهزيمة أمام العين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حمّل معين الشعبانى المدير الفنى لفريق الترجي، فردية بعض لاعبيه مسئولية الخسارة القاسية التى تعرض لها أمام العين الإماراتي أمس في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ليفشل في بلوغ نصف نهائي البطولة بعد الخسارة بنتيجة 3/0.

وقال الشعباني في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" التونسية أن عددا من لاعبي الترجي بالغوا في الاعتماد على اللعب الفردي، على الرغم من أن ميزة الفريق هى اللعب الجماعي.

وأشار مدرب الترجي إلى أن الفريق كرر نفس سيناريو نسخة 2011 من مونديال الأندية، عندما كان غير حاضر ذهنيا، كما أن سيناريو المباراة لم يساعد الفريق بقبوله هدفين في أول ربع ساعة من اللقاء.

ولم يقلل الشعبانى من منافسه حيث أكد أن العين فريقًا قويًا وحقق فوزا مستحقًا.

ومن المقرر أن يلتقي العين مع ريفر بلايت الأرجنتيني في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الثلاثاء المقبل، كما سيلعب الترجي أمام ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي فى اليوم نفسه على المركز الخامس.