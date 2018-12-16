شكرا لقرائتكم فاران يخوض 250 مباراة مع ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد مباراته رقم 250 مع الميرينجي عندما شارك في فوز فريقه علي رايو فاييكانو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت بالجولة الـ16 من عمر الدوري الإسباني ليجا.

وجاءت مشاركات فاران مع ريال مدريد بواقع 154 في الدوري الاسباني و65 مباراة في دوري أبطال أوروبا و19 مباراة في كأس الملك و6 كأس العالم للأندية و3 مباريات في كأس السوبر الأوروبي و3 مباريات في كأس السوبر الإسباني.

كما ساهم فاران في الشق اللهجومي للريال ونجح في تسجيل 10 أهداف بقميص الريال منذ الانضمام إليه، وبات أحد أفضل المدافعين في العالم وكان ضمن المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية مع زميله الكرواتي لوكا مودريتش.

وحقق فاران، وهو بعمر 25 عاماً، سجل حافل من الإنجازات حيث ساهم في الفوز بـ 15 لقباً، منهم 4 دوري أبطال أوروبا و3 كأس العالم للأندية و3كأس السوبر الأوروبي، و2 من الدوري الإسباني "ليجا" ومرة كأس الملك ومرتين كأس السوبر الإسباني.

كما ساهم فاران في تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد الفوز بمونديال 2018 الذي أقيم بروسيا، ليضاف إلي أرقامه الفردية مع الريال.