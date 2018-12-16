ريال مدريد يصطحب 25 لاعبا للمشاركة بمونديال الأندية في الإمارات

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جدة - عمرو شويل اصطحب الأرجنتيني سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد 25 لاعبا خلال رحلته إلي الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2018. وضمت قائمة ريال مدريد كلا من، كيلور نافاس وكاسيا وتيبو كورتوا وكارفخال وفاييخو وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وناتشو ومارسيلو وأودريوزولا وريجيلون وخافي شانشيز وتوني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وفالفيردي وليورنتي واسينسيو وايسكو وسيبايوس ووماريانو دياز وكريم بنزيما وجاريث بيل وولكاس فاسكيز وجونيور فينيسيوس. ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره كاشيما انتلرز يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية.

ريال مدريد

ريال مدريد

ريال مدريد

ريال مدريد

قائمة ريال مدريد

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