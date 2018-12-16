شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستدعى الشناوي لبحث شكوى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة، خطابا إلى نادى بيراميدز ، لإستدعاء أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق للخضوع لجلسة استماع بمعرفة لجنة شئون اللاعبين، بسبب شكوى الزمالك ضده.

كان الزمالك أرسل شكوى لاتحاد الكرة ضد أحمد الشناوى، بداعى حصوله على 8 ملايين جنيه من النادى الابيض مقابل التجديد، قبل أن يتم بيعه لبيراميدز.

ويطلب الزمالك من اتحاد الكرة رد المبلغ من الحارس، بداعى عدم أحقية الشناوى فى المبلغ بعد قرار بيعه.