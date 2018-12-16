شكرا لقرائتكم عاشور يغيب عن الأهلي أمام النجوم رسميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد محمود، طبيب الأهلي ان حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق لن يلحق بمباراة النجوم المقرر لها مساء غد الاثنين ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري العام.

وأضاف أن اللاعب يعاني من التواء في كاحل القدم، ولن يتمكن من اللحاق بالمباراة.

وكان عاشور قد غادر مباراة جيما الاثيوبي أمس الأول الجمعة متأثرًا بإصابته في أنكل القدم، حيث خضع اللاعب لجلسات علاج وتأهيل؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم الأحد لمواجهة النجوم المقرر لها غدًا الاثنين في مسابقة الدوري.