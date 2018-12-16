شكرا لقرائتكم صور .. لاسارتي يصل مقر الجزيرة لتوقيع عقود تدريب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل الأوروجوياني مارتين لاسارتي إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لتوقيع على عقود توليه مهمة تدريب الفريق الأول كرة القدم خلفا للمقال باتريس كارتيرون.

وسيوقع لاسارتي على عقود تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف، حيث سيتسلم المهمة عقب مباراة جيما الأثيوبي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب قد توصل إلى اتفاق مع المدرب الأوروجوياني لتولي تدريب الفريق الأحمر، حيث سيحصل على 125 ألف دولار راتبا شهريا.

وسيعاون لاسارتي محمد يوسف في منصب المدرب العام، وسباستيان إيجورين في منصب المدرب، وعادل مصطفى مدربا عاما وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى، ومخطط أحمال، وسيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.