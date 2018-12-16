شكرا لقرائتكم لاسارتي يتحمل رواتب مساعديه فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو الأهلي مع الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول ،على تحمل راتب مساعديه المدرب ايجورين ومخطط الأحمال خافيير ، وذلك بعد تولية المسئولية الفنية للفريق الأحمر لمدة موسم ونصف.

ويحصل لاسارتي علي ١٢٥ الف دولار شهريآ،حيث بلغت قيمه راتبه السنوي مليون و٥٠٠ الف دولار.

ومن المنتظر ان يحضر لاسارتى الى مقر النادى الاهلى اليوم لمقابلة محمود الخطيب رئيس النادى واتمام مرحلة التفاوض الاخيرة وتوقيع العقود والاعلان الرسمي عن تنصيبه مديرا فنيا للفريق الأحمر .