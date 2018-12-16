شكرا لقرائتكم المقاصة يغازل عمرو بركات.. ويختبر مهاجم إفريقي لتعويض رحيل تراوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط مسئولو نادي المقاصة للتعاقد مع عمرو بركات صانع ألعاب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، لتدعيم خط هجومه في الدور الثاني من مسابقة الدوري، حيث يترقبون مصير اللاعب مع القلعة الحمراء سواء بقيده في قائمته او التخلي عنه علي سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

ويتحفظ مسئولو المقاصة علي ضم ميدو جابر جناح الأهلي في يناير القادم، حيث أكد مصدر مسئول أن اللاعب غير مطروح للعودة إلي الفريق الفيومي في الانتقالات الشتوية، وإن كانت النية تتجه إلي ضم بركات فقط، باعتباره يحظي بقبول واستحسان الجهاز الفني، ويملك مهارات فنية تنقص لاعبي المقاصة في الوقت الحالي.

علي جانب آخر، يختبر الجهاز الفني للمقاصة بقيادة طلعت يوسف أكثر من لاعب إفريقي خلال الفترة الحالية تمهيدا للتعاقد معه وتدعيم الشق الهجومي للفريق الفيومي، وتعويض رحيل البوركيني ايريك تراوري إلي بيراميدز، والذي انتقل مقابل 35 مليون جنيه.

ويضم المقاصة 3 لاعبين أجانب حاليا وهم الغاني جون أنطوي والمدغشقري باولن فوافي والايفواري آرونا سينيه، ويتبقي مكان شاغر في قائمة الأجانب بعد رحيل تراوري وجاري اختيار لاعب مميز لتعويض رحيله في الدور الثاني من الدوري المصري.