شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر الاستغناء عن كوليبالى.. ويصرف النظر عن إعارة جيرالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الأهلي بشكل نهائى الاستغناء عن المالى ساليف كوليبالى، مدافع الفريق، وتسويقه خلال الفترة المقبلة، فى ظل تواجد 5 لاعبين أجانب فى صفوف الفريق بالوقت الحالى.

وتعاقد الأهلي مع الأنجولى جيرالدو لمدة 4 سنوات ونصف ليصبح اللاعب الخامس برفقة كوليبالى والمغربى أزارو والنيجيرى أجاى والتونسى على معلول.

وتراجع مسئولو الأهلي عن فكرة إعارة جيرالدو، رغم تعذر قيده فى القائمة الأفربقية، بعد قيده بقائمة ناديه السابق أول أغسطس فى النسخة الحالية من دورى الأبطال قبل انتقاله للأهلي.

ويبحث مسئولو الأهلي عن عرض لكوليبالي، كما تم تكليف أنيس بوجلبان لاعب الفريق السابق بالبحث عن عرض تونسي له.