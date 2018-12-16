شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطحب الشناوى فى مواجهة جيما.. وعبد الحفيظ وعدلى يغادران لإثيوبيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للأهلي اصطحاب محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، فى رحلة إثيوبيا المقبلة، استعدادًا لمواجهة جيما الإثيوبى الجمعة المقبل فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الشناوى قد غاب عن قائمة الفريق فى المباريات الأخيرة بسبب إصابته فى العضلة الضامة، حيث نفذ اللاعب برنامجًا تأهيليًا للتعافى من الإصابة، وعاد للانتظام فى التدريبات الجماعية.

ويعلن الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للفريق قائمة مباراة النجوم، عقب انتهاء المران المسائى اليوم، وينتظر الأهلي مواجهة النجوم مساء غد، الاثنين، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين بالأسبوع الــ12 بمسابقة الدورى.

في الوقت الذي يغادر سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى، إلى إثيوبيا فجر الثلاثاء المقبل؛ لترتيب كافة الأمور المتعلقة برحلة فريق الكرة لخوض مباراة جيما الإثيوبي.

ويتطلع «عبد الحفيظ» و«عدلي» للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالإقامة وانتقالات الفريق وملاعب التدريب، وغيرها من الأمور التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلي إلى إثيوبيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر تكليف إبراهيم الكفراوى عضو مجلس إدارة النادى بتولى مهام رئاسة بعثة الفريق في رحلتها إلى إثيوبيا.

يذكر أن الأهلى قد فاز على جيما الإثيوبي 2-0 الجمعة الماضى فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، حيث سجل هدفى المباراة ناصر ماهر ومروان محسن.