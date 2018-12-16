شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية إكرامى وأزارو للقاء النجوم غداً والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصبح شريف إكرامى ووليد أزارو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جاهزين لمواجهة النجوم المقرر لها مساء غد، الاثنين، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثانى عشر بمسابقة الدورى.

وكان إكرامي قد اشتكى من آلام العضلة الضامة في مباراة جيما الإثيوبي أمس الأول في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث تمت إراحة اللاعب من التدريبات أمس، واكتفى فقط بأداء تدريبات الجرى حول الملعب قبل أن يعلن الجهاز الطبى أن اللاعب سيكون لائقًا للتواجد فى الحسابات الفنية لمباراة النجوم.

كما أكد الجهاز الطبي أن المغربى وليد أزارو تعافى تماماً من آلام العضلة الخلفية، وأصبح جاهزًا هو الآخر بعد مشاركته بشكل طبيعى فى تدريبات الكرة أمس.