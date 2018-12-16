شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستدعى أحمد الشناوى بسبب شكوى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة، خطابا إلى نادى بيراميدز، لاستدعاء أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق للخضوع لجلسة استماع بمعرفة لجنة شئون اللاعبين، بسبب شكوى الزمالك ضده.

وكان الزمالك أرسل شكوى لاتحاد الكرة ضد أحمد الشناوى بداعى حصوله على 8 ملايين جنيه من النادى الأبيض مقابل التجديد، قبل أن يتم بيعه لبيراميدز.

ويطلب الزمالك من اتحاد الكرة رد المبلغ من الحارس بداعى عدم أحقية الشناوى فى المبلغ بعد قرار بيعه.