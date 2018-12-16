شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يغيب عن الأهلي أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد محمود، طبيب الأهلي، أن حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق لن يلحق بمباراة النجوم المقرر لها مساء غد الاثنين، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدورى العام.

وقال طبيب الأهلى إن عاشور يعانى من التواء فى كاحل القدم، ولن يتمكن من اللحاق بمباراة النجوم.

وكان عاشور قد غادر مباراة جيما الإثيوبى أمس الأول الجمعة متأثرًا بإصابته فى أنكل القدم، وخضع اللاعب لجلسات علاج وتأهيل لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم، الأحد، لمواجهة النجوم المقرر لها غدًا الاثنين فى مسابقة الدورى.