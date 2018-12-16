شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن لاساراتي يجتمع مع سيد عبد الحفيظ فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المدرب الأوروجوياني مارتن لاساراتى حالياً جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي بمكتب الأخير، تمهيدا لإعلان تنصيبه مديراً فنياً للأهلي لمدة موسم ونصف الموسم. ووصل لاساراتي القاهرة أمس للتفاوض حول تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري مقابل ١٢٥ الف دولار شهريا. ومن المقرر أن يجتمع محمود الخطيب رئيس النادي مع المدرب الأوروجوياني جلسة بعد قليل الاتفاق علي جميع أمور التعاقد.

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