شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يتحمل راتب معاونيه ايجورين وخافيير فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
ويحصل لاسارتي علي 125 ألف دولار شهريا، حيث بلغت قيمة راتبه السنوي مليون و500 ألف دولار.
ومن المنتظر أن يحضر لاسارتى إلى مقر النادى الأهلى اليوم لمقابلة محمود الخطيب رئيس النادى وإتمام مرحلة التفاوض الاخيرة وتوقيع العقود، والإعلان الرسمي عن تنصيبه مديرا فنيا للفريق الأحمر.
يذكر أنه من المقرر أن يقود محمد يوسف الأهلى فى مباراتى النجوم وجيما قبل أن يتم إسناد المسئولية للاسارتى.
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