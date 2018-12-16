شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يتحمل راتب معاونيه ايجورين وخافيير فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو الأهلي مع الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول، على تحمل راتب مساعديه المدرب ايجورين ومخطط الأحمال خافيير، وذلك بعد توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر لمدة موسم ونصف.

ويحصل لاسارتي علي 125 ألف دولار شهريا، حيث بلغت قيمة راتبه السنوي مليون و500 ألف دولار.

ومن المنتظر أن يحضر لاسارتى إلى مقر النادى الأهلى اليوم لمقابلة محمود الخطيب رئيس النادى وإتمام مرحلة التفاوض الاخيرة وتوقيع العقود، والإعلان الرسمي عن تنصيبه مديرا فنيا للفريق الأحمر.