شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا يتغزل فى ابنته بكلمات "الكينج" فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل الكابتن إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق، فى ابنته بكلمات للكينج محمد منير فى عيد ميلادها عبر حسابه بـ "تويتر". وكتب تيجانا الكينج قالها: "راحو الصبايا الصبايا جم أجمل ما فيهم مين غير بنتي: كل سنة وانتي طيبة يا أجمل ما شافت العين، كل سنة وأنتي فريدة يا فريدة، الابنة والأخت والصديقة والعشق الأبدي، سنة جديدة أتمني من الله تكون أسعد سنين عمرك، حبيبة بابا".

تيجانا ونجح نادى الزمالك أمس فى تحقيق فوز عريض على نظيره القطن التشادى بنتيجة 7/0 فى المباراة التى أقيمت بملعب بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

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