شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان درويش ينافس على برونزية الجودو ببطولة العالم فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينافس رمضان درويش لاعب منتخب الجودو على الميدالية البرونزية بمنافسات بطولة العالم للأساتذة والتى تقام بالصين. وجاءت منافسة درويش بعد خسارته فى نصف نهائى المنافسات، ومن قبلها فوزه على أبطال هولندا وروسيا. كان رمضان درويش، قد أحرز الميدالية البرونزية فى منافسات وزن تحت 100 كجم بطولة الجائزة الكبرى التى أقيمت بأوزبكستان نوفمبر الماضى، وجاء فوزه ببرونزية الجائزة الكبرى بعدما خاض 4 مباريات فاز فى 3 أمام كل من، لاعب مونتيجرى وطاجيكستان، وبلجيكا، بينما خسر من لاعب فرنسا.

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