شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يطلب دونجا مقابل إعادة داوودا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن وجود مفاوضات فى الفترة الحالية بشأن إعادة أحمد داوودا، لاعب الفريق الأبيض المعار للاتحاد السكندرى، إلى قلعة ميت عقبة فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف المصدر أن الزمالك يرغب فى قطع إعارة داوودا فى يناير، وسيوافق الاتحاد السكندرى على الأمر فى حال الحصول على خدمات محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب وسط الفريق الأبيض لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مقابل عودة داوودا للأبيض فى يناير.

وأوضح المصدر ذاته أن كل الأمور سيتم حسمها بشكل ودى، فى ظل ارتباط مسئولى الناديين بعلاقة طيبة، خاصة أن جهاز الاتحاد السكندرى لديه رغبة أيضاً فى الحصول على خدمات شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض المعار لصفوف أبولون سميرنى اليونانى.