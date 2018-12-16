شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. انتقالات يناير.. نشاط مكثف فى الأهلي.. وهدوء حذر بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثر الحديث عن تدعيمات الشتاء للفرق الكبيرة مع اقتراب شهر يناير المقبل، وفتح باب القيد لتسجيل الصفقات الجديدة، التى تنوى إبرامها أندية الدورى الممتاز لتدعيم صفوفها فى الدور الثانى بالدورى، وحل الثغرات التى تواجهها الأندية فى بعض المراكز، ويحضر كل نادٍ لتوفير احتياجاته من الصفقات فى أسرع وقت على المستوى المأمول وبأسعار فى متناول ميزانية كل نادٍ.

التنافس دائماً فى صراع الصفقات ينحصر بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، ورغم دخول بيراميدز فى منافسة مع قطبى العاصمة، إلا أن الأنظار تتجه إلى الأهلى والزمالك بحكم شعبيتهما الكبيرة، لاسيما أن الانتقالات تشغل شريحة كبيرة من جماهير الناديين، وبات الحديث عن الصفقات هو الشغل الشاغل فى القلعتين الحمراء والبيضاء.

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