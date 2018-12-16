تقرير.. كيف ينهي كلوب أزمته؟.. حل وحيد في الدفاع.. و3 أوراق بديلة للظهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في تمام السادسة مساءً سيخوض ليفربول مباراة في غاية الأهمية على ملعبه "الآنفيلد" عندما يستقبل غريمه مانشستر يونايتد في قمة الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب ليس أمامه سوى هدف واحد إذا أراد العودة لصدارة بريميرليج وهو الفوز على اليونايتد في ظل فوز منافسه مانشستر سيتي على إيفرتون (3-1) ضمن مباريات نفس المرحلة.

لكن وقبل مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد سيدخل الريدز اللقاء وسيواجه أزمة دفاعية تعرض لها في الفترة الأخيرة بعد تأكد غياب الثلاثي الكاميروني جويل ماتيب والإنجليزي جو جوميز ومواطنه ترنت ألكساندر أرنولد.

وفي التقرير التالي، يسلط يلا كورة أبرز الطرق التي قد يلجأ إليها كلوب خلال مباراته أمام اليونايتد:

- ورقة واحدة

ليس أمام كلوب سوى ورقة واحدة للاعتماد عليها في موقعة اليونايتد وهو الكرواتي ديان لوفرين ليكون بديلاً للثنائي المصاب ماتيب وجوميز.

مشاركة لوفرين ستضع كلوب في مأزق نظرًا لعدم وجود بديل على مقاعد البدلاء لتعويض الكرواتي أو المدافع الآخر فيرجيل فان دايك.

الدفع بلوفرين سيكون بمثابة التحدي للكرواتي ولكلوب نظرًا لقلة مشاركة صاحب الـ29 عامًا هذا الموسم حيث لم يشارك سوى في سبع مباريات بواقع (4 مباريات في الدوري ومباراتين في دوري أبطال أوروبا ومباراة بالكأس).

- 3 حلول لتعويض أرنولد

أرنولد صاحب الـ20 عامًا وضع كلوب في حيرة أيضًا قبل مواجهة اليونايتد بعد إصابته أمام نابولي في اللحظات الأخيرة ليغيب على إثرها عن الملاعب ما يقرب من أسبوعين.

وبغياب الظهير الأيمن الأساسي بليفربول سيكون أمام كلوب أربعة حلول لتعويض اللاعب الشاب البداية من خلال الدفع بجيمس ميلنر والذي سبق له اللعب في هذا المركز كان آخرها في مباراة بونموث الأخيرة والتي انتهت لصالح الريدز (4-0).

الورقة الثانية التي قد يلجأ لها كلوب لتعويض غياب أرنولد وهو الدفع ناثانييل كلاين الظهير الأيسر الثاني في الفريق، لكن صاحب الـ27 عامًا لم يشارك سوى في مباراة واحدة هذا الموسم مع ليفربول كان أمام تشيلسي بالكأس.

كلوب أعلن في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد أن كلاين أصبح جاهزًا للمشاركة أمام اليونايتد بعد عودته من الإصابة لكن لم يحدد حتى الآن إمكانية الدفع به.

الحل الثالث لمدرب ليفربول وهو اللجوء للبرازيلي فابينيو للمشاركة في هذا المركز، صاحب الـ25 عامًا سبق وأن شارك في هذا المركز خلال تجربته مع موناكو الفرنسي إلا أنه حتى الآن لم يشارك في هذا المركز مع ليفربول.