الاتحاد السكندي يترقب.. آل الشيخ يحضر قرعة ربع نهائي كأس زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، حضور رئيسه تركي آل الشيخ، لمراسم قرعة دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، والتي ستقام في مدينة أبوظبي الإماراتية.
ويعد فريق الاتحاد السكندري، هو الممثل المصري الوحيد في البطولة، بعد خروج الأهلي والزمالك والإسماعيلي من دور الـ16.
وجاء بالحساب الرسمي للاتحاد العربي على "تويتر" "بحضور معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تستضيف العاصمة الإماراتية ابوظبي غداً الاثنين مراسم قرعة الأدوار النهائية لبطولة".
وبجانب الإتحاد السكندري، تأهلت أندية الأهلي والهلال من السعودية، والمريخ السوداني، والرجاء المغربي، والنجم الساحلي التونسي، ومولودية الجزائر، والوصل الإماراتي.
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