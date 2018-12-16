تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الأحد الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الأحد، والمقرر أن يشهد عددا من المباريات بالدوريات الأوروبية المختلفة. الدوري الإنجليزي ساوثهامتون × آرسنال - الموعد 15:30 مساءً- القناة الناقلة.. beIN SPORTS HD 2 برايتون × تشيلسسي - الموعد 15:30 مساءً - القناة الناقلة.. beIN SPORTS HD 1 ليفربول × مانشستر يونايتيد - الموعد 18:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2 الدوري الإيطالي كالياري × نابولي - الموعد 19:00 مساءً روما × جنوى - الموعد 21:30 مساءً الدوري الإسباني إشبيلية × جيرونا- الموعد 13:00 مساءً- القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3 ليفانتي × برشلونة - الموعد 21:45 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3

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