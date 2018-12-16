قبل مواجهة ليفربول .. مورينيو يخطط للتخلص من نجم مانشستر يونايتد

كتب- وليد خليل

دخل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في أزمة جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، مع لاعبه الفرنسي بول بوجبا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقه مساء اليوم بليفربول علي ملعب انفيلد.

ويسعي مورينيو للتخلص من بوجبا خلال فترة الانتقالات

الشتوية، بعد أن أصبح اللاعب مصدرا للأزمات داخل غرف خلع الملابس.

وأكدت صحيفة "دايلي ستار" الإنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد تخطط لبيع اللاعب في يناير المقبل بغض النظر عن استمرار مورينيو في

موقعه كمدير فني بالموسم المقبل من عدمه.

وأضافت الصحيفة، أن كثرة المشاكل التي تسبب فيها بوجبا الذي كان اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم عند انتقاله لليونايتد قبل ثلاثة سنوات في صفقة كلفت النادي 89 مليون جنيه إسترليني، تدفع النادي للاستثمار فيها وتحقيق استفادة مادية بدلا من الإبقاء علي لاعب يثير الأزمات داخل الفريق.



