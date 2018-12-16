تأجيل اجتماع اتحاد الكرة 24 ساعة

مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة (أرشيفية)

كتب - كريم عبدالمحسن:

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، على تأجيل اجتماع المجلس من غدٍ الإثنين، إلى بعد غدٍ الثلاثاء، بسبب ارتباط بعض الأعضاء بأعمال خاصة.

يعقد اتحاد الكرة جلسة بعد غدٍ

الثلاثاء، لمناقشة التفاصيل الخاصة باستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعدما قدم مجلس الجبلاية، طلبًا رسميًا بالاستضافة، عقب سحب تنظيم البطولة منالكاميرون لعدم جاهزيتها.

يناقش اتحاد الكرة المحافظات التي تستضيف المباريات، بعد وجود اتفاق مبدئي على إقامة اللقاءات في محافظات القاهرة والإسماعيلية والسويس والإسكندرية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بشكل رسمي، تقديم مصر وجنوب أفريقيا، ملفين لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية.