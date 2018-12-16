تعرّف على موعد مباراة ليفانتي وبرشلونة بالدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة

مباراة ليفانتي وبرشلونة

يحل فريق برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضيفًا ثقيلًا على ليفانتي في المباراة التي يستضيفها ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة 16 للدوري الاسباني.

موعد مباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ليفانتي وبرشلونة في العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد المباراة في الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني

تنقل مباراة ليفانتي وبرشلونة عبر قناة beIN SPORTS

HD 3 بصوت المعلق يوسف سيف.

يسعى برشلونة، بقيادة مديره الفني أرنستو فالفيردي، إلى الابتعاد بالصدارة في ظل المطاردة القوية من إتليتكو مدريد الذي حقق فوزًا مهمًا، أمس السبت، على مضيفه بلد الوليد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يأمل فالفيردي في تخطى عقبة ليفانتي الذي اعتاد تقديم عروض قوية أمام الكبار، كما تحمل المواجهة طابعًا ثأريًا بعد أن خسر الفريق الكتالوني الموسم

الماضي على الملعب نفسه بخماسية مقابل أربعة أهداف.

أشاد برشلونة بفريق ليفانتي قائلًا: "ليفانتي فريق خطير في الهجمات المرتدة، ويهاجم بشكل جيد، كما أن لديهم أسلوبًا واضحًا في المباريات".

وأضاف مدرب برشلونة: "عانينا كثيرًا في الموسم الماضي على هذا الملعب، ونحن نعلم صعوبة المهمة، فهو الفريق الوحيد الذي تفوق علينا في الموسم الماضي".

على الجانب الآخر يأمل ليفانتي، صاحب المركز السابع، في تحقيق مفاجأة وتكرار ما حققوه الموسم الماضي أمام منافسهم الكتالوني، ويسعى المدير الفني للفريق خوسيه لوبيز فيرنانديز إلى خطف نقاط المباراة الثلاث للدخول بقوة في صراع التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.