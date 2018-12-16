فيديو.. نجم بوكا جونيورز على رادار أرسنال في انتقالات يناير

كريستيان بافون لاعب بوكا جونيورز

كتب- وليد خليل

بدأ مسئولو نادي أرسنال الإنجليزي التخطيط لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها الجانرز منذ بداية الموسم، تحت قيادة المدير الفني أوناي أيمري.

ووضع مسئولو أرسنال، نجم بوكاجونيورز الأرجنتيني كريستيان

بافون، على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في النادي اللندني في يناير المقبل.

قالت صحيفة "صن" الإنجليزية، إن أوناي إيمري، المدير الفني لأرسنال، أبدى إعجابه الكبير بالجناح الشاب

لبوكاجونيورز، وأضافت الصحيفة أن النادي بدأ مفاوضاته بالفعل مع النادي الأرجنتيني.

ورصد أرسنال حوالي 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا.

كان بافون جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الماضية، كما تلقى عرضًا في الأيام القليلة الماضية من فولهام الإنجليزي.