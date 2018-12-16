تعرّف على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب إنفيلد لمتابعة قمة مباريات الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 17 للدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما يكون موعدها في الثامنة مساء اليوم بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنقل المباراة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

يسعى ليفربول، بقيادة نجم الفريق محمد صلاح، للفوز على مانشستر يونايتد، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور من أجل استعادة الصدارة التي يتبادلها مع مانشستر سيتي.

يدخل الريدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا وصعوده

للدور المقبل من البطولة.

يعاني الفريق من الغيابات على مستوى خط الدفاع، بعد إصابة كل من جو جوميز وماتيب، إضافة لوجود شكوك حول مشاركة أرنولد.

التشكيل المتوقع لفريقي ليفربول ومانشستر يونايتد

من المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بتشكيل يضم كلًا من:

أليسون في حراسة المرمي

الدفاع: كلاين، لوفرين، فان دايك، روبرتسون

الوسط: نابي كيتا، فينالدوم، فابينيو

الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني

بينما يضم تشكيل الشياطين الحمر المتوقع كلًا من:

دي خيا في حراسة المرمى

الدفاع: أشلي يونج، بايلي، روخو، سمولينج

الوسط: بوجبا، هيريرا، ماتيتش

الهجوم: راشفورد، لوكاكو، مارسيال