رياضة | تعليق ناري من مورينيو بشأن تألق "محمد صلاح" مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مورينيو بشأن تألق "محمد صلاح" مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على التعليق على مايقدمه نجم ليفربول محمد صلاح، مشيرا إلى أنه سيمثل تهديدًا نوويًا على الشياطين الحمر خلال مباراة اليوم.

وتابع مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية :"صلاح عندما وصل إلى تشيلسي كان شابًا سريعًا ولكن جسده كان ضعيفًا، هو الآن رجلاً قويًا وسريعًا".

وأكمل :"الانضمام لتشيلسي من نادي صغير في سويسرًا كان بالشيء الصعب، أعطيته الفرصة وقتها للعب في وايت هارت لين (ملعب توتنهام السابق) والإمارات (ملعب آرسنال) وهذا كان بالكثير عليه".

وواصل المدير الفني للشياطين الحمر حديثه عن الفرعون المصري :"صلاح الآن يمكنه اللعب في أي مكان في العالم، بإمكانه اللعب في صفوف ريال مدريد أو برشلونة".

وأكمل :"في كل مباراة نحلل الخصم ومعرفة نقاط القوة والضعف، لكن أمام ليفربول سنقابل فريقًا يملك سلاحًا نوويًا ممثلة في صلاح".

وأتم:"ليفربول في السابق كان يملك سلاحًا ممثلاً في كوتينيو، الآن يملك صلاح الذي يجيد تغيير مركزه وهذا ما أعطى حلول عديدة لفريقه".

يذكر أن أن ليفربول سيستضيف مساء اليوم على ملعبه "الآنفيلد" غريمه مانشستر يونايتد في قمة الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".