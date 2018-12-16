رياضة | لاسارتي يتحمل راتب معاونيه في الأهلي

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كشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سيتحمل راتب مساعديه بالجهاز المعاون له في المارد الأحمر. وسيحصل لاسارتي على 125 ألف دولار راتبا شهريا، حيث سيتحمل من خلالهم راتب مساعديه إيجورين ومخطط الأحمال خافيير. وسيوقع زاراتي اليوم على عقود تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف، حيث سيتسلم المهمة عقب مباراة جيما الأثيوبي.

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