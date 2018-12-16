رياضة | كورة ستار مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر شاهد مباراة تشيلسي اليوم kora star

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كورة ستار مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر شاهد مباراة تشيلسي اليوم kora star

يلتقي فريقي تشيلسي وبرايتون ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، الدور الأول، البلوز في مواجهة صعبة ضد نادي برايتون آند هاف ألبيون، من أجل حسم ثلاث نقاط هامة للغاية حتي لا يبعتد عن المركز الرابع علي أقل تقدير، ويبقي مراقباً للمركز الثالث، بعد نجاح نادي توتنهام في الفوز أمس بشق الأنفس علي حساب نادي بيرنلي.

وبات البلوز في المركز الرابع بعد تعثره في بعض اللقاءات، ولكن الفريق نجح فيما فشل فيه الآخرون وهو الفوز علي حساب السيتي، في الجولة الماضية، ويأمل في إضافة إنتصار جديد مع ساري، ولكن المنافس لن يكون سهل المنال في مباراة اليوم .

فريق برايتون يخوض مباراة اليوم على ملعبه فالمر من اجل تحقيق الفوز وتعويض هزيمته في الجولة الماضية على يد فريق بيرنلي بهدف مقابل لا شئ، ليتسبب ذلك في تراجعه إلى المركز الثالث عشر برصيد احدى وعشرين نقطة جمعها من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات وسبع هزائم