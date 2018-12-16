رياضة | بث مباراة تشيلسي وبرايتون مباشر | شاهد مباراة تشيلسي على beIN SPORTS HD

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بث مباراة تشيلسي وبرايتون مباشر | شاهد مباراة تشيلسي على beIN SPORTS HD
وبات البلوز في المركز الرابع بعد تعثره في بعض اللقاءات، ولكن الفريق نجح فيما فشل فيه الآخرون وهو الفوز علي حساب السيتي، في الجولة الماضية، ويأمل في إضافة إنتصار جديد مع ساري، ولكن المنافس لن يكون سهل المنال في مباراة اليوم .
فريق برايتون يخوض مباراة اليوم على ملعبه فالمر من اجل تحقيق الفوز وتعويض هزيمته في الجولة الماضية على يد فريق بيرنلي بهدف مقابل لا شئ، ليتسبب ذلك في تراجعه إلى المركز الثالث عشر برصيد احدى وعشرين نقطة جمعها من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات وسبع هزائم
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