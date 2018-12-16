رياضة | مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم 16-12-2018 الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم 16-12-2018 الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" خدمة مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي اليوم

بث مباشر مباراة تشيلسي وبرايتون

يحل فريق تشيلسي ضيفا على نظيره برايتون، في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء، على استاد "فالمر"، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر للدوري الإنجليزي.

يسعى فريق تشيلسي إلى تحقيق الفوز واستمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدفين في الجولة الماضية، للاقتراب خطوة من قمة الدوري الإنجليزي.

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق برايتون إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

يدخل تشيلسي لقاء اليوم في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بينما يقع في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.