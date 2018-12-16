رياضة | نجم بيراميدز يغازل الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز يغازل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غازل محمد مجدي قفشة نجم فريق بيراميدز فريق الأهلي بعدما تلقى عدة عرضا من المارد الأحمر في الفترة الماضية.

وقال "قفشة" في تصريحات تليفزيونية، إنه تلقى عدة عروض في الساعات القليلة الماضية للرحيل عن بيراميدز ولكن هذا الأمر لابد من التفاوض مع مسئولى فريق بيراميدز.

وأكد نجم فريق بيراميدز أن أي لاعب في مصر يتمنى ارتداء قميص النادي الأهلي، باعتباره أحد أفضل الأندية في العالم وإفريقيا والوطن العربي.

وأشار مجدى قفشة، أن محمد أبو تريكة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق مثله الأعلى دائمًا.

الأهلي يعلن عن مدربه الجديد

وتعاقد الأهلي مع الأوروجوياني مارتين لازاراتي لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

مارتين لازاراتي ولد فى أقليم الباسك بإسبانيا كون والده إسبانى لكن جذور والدته من أورجواى ولعب فى مركز خط الدفاع لعدد من الأندية الأوروجويانية أهمها كلوب ناسيونال الذي توج معه بلقب كوبا ليبرتادوريس في 1988، وشارك ديبورتيفو لاكورونيا وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإسباني الممتاز ونجح فى انقاذه من الهبوط في الموسم التالي.

وبدأ مارتين لازاراتي مسيرته التدريبية في مطلع عام 1997 في الأوروجواي مدربًا لفريق رامبيلا ثم بيلا فيستا، وله تجربة عربية مع فريق الوصل الإمارتي والذي قاده من المركز الأخير ليصعد به إلى المركز الخامس في نهاية الموسم.

وسبق أن تولى تدريب ريفر بليت الأوروجوياني وريال سويسيداد الإسباني وقاده إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب 3 مواسم وكان فريق ناسيونال الأوروجوياني آخر محطاته التدريبية.

يعد مارتين لازاراتي من المدربين أصحاب العين الخبيرة في البحث عن المواهب الكروية كونه مكتشف مهاجم أوروجواي لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني أحد أبرز مهاجمي العالم.

وقال لازاراتي عن سواريز خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الاسبانية: "لقد كان صغيراً ولكنه بدا رجلاً صاحب خبرات عالية داخل الملعب، سواريز يملك شخصية قوية داخل الملعب ولديه ثقة كبيرة بالنفس لذا لا اشعر ان سواريز سيحقق ما يريده ميسي داخل الملعب كما يفعل جميع لاعبي برشلونة".