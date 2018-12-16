الان تتابع مشاهدة مباراة برايتون وتشيلسي بث مباشر اليوم 16-12-2018 الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يستضيف فريق برايتون، اليوم، فريق تشيلسي، في مباراة ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي، ويسعى تشيلسي إلى تحقيق الفوز على برايتون، اليوم، واستمرار مشوار الانتصارات، بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدفين في الجولة الماضية، للاقتراب خطوة من قمة الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة برايتون وتشيلسي بث مباشر اليوم 16-12-2018 الدوري الإنجليزي

أما فريق برايتون فيأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة برايتون وتشيلسي بث مباشر اليوم 16-12-2018 الدوري الإنجليزي

يلتقي الفريقان على ملعب فالمر ستاديوم، في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة قناة Biensports 2 HD.