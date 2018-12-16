الان تتابع مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 الدوري الاسباني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برشلونة- الخليج 365:

يستهدف فريق برشلونة تعزيز صدارة الدورى الإسبانى، عندما يحل ضيفا ثقيلا اليوم على ليفانتى بملعب “سيوداد دي فالنسيا”، وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني 2018-2019.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 الدوري الاسباني

وتقام المباراة بين ليفانتي ضد برشلونة فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 الدوري الاسباني

يدخل برشلونة المباراة متصدرا جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذى حقق فوزا صعبا بالأمس على بلد الوليد 3-2 .

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 الدوري الاسباني

ونجح البارسا فى تحقيق الانتصار خلال 9 مباريات، وتعادل فى أربعة، وتلقى هزيمتين، خلال الـ15 مباراة التى خاضها فى الدورى هذا الموسم، ويسعى البلوجرانا للحفاظ على الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى 3 نقاط.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 الدوري الاسباني

فى المقابل فإن ليفانتي يعيش انتعاشة كبيرة جعلته يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة بفارق اأاهداف عن ريال بيتيس صاحب المركز الثامن.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 الدوري الاسباني

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا – لينجليه – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو

الوسط: آرتورو فيدال – سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش

الهجوم: فيليب كوتينيو – ليونيل ميسي – عثمان ديمبيلي

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 الدوري الاسباني

المباراة: برشلونة X ليفانتي

الملعب: ملعب سيوداد دي فالنسيا

الموعد: اليوم الأحد 16-12-2018 الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 3