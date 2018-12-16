شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يبدأ التجهيز لتنظيم كان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، إجتماعا الثلاثاء المقبل لمناقشة ترتيبات استضافة مصر بطولة أمم افريقيا 2019، بعد اعتذار المغرب عن التنظيم. ووضع اتحاد الكرة تصورا بشأن تنظيم واستضافة البطولة، على أن تقام مجموعتان فى القاهرة ومثلهما فى الإسكندرية على أن يستضيف ملعبى برج العرب والاسكندرية مباريات كل مجموعة، كما ستقام مجموعة فى الإسماعيلية وأخرى فى بورسعيد، لاسيما وأن البطولة ستقام من 6 مجموعات بعد قرار زيادة المنتخبات المشاركة إلى 24 فريقا، بينما ستكون استادات بتروسبورت وجهاز الرياضة العسكري والمقاولون العرب لاستضافة التدريبات للمنتخبات المشاركة.

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