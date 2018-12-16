شكرا لقرائتكم المقاصة يغلق باب رحيل نجومه بعد بيع وحيد وتراوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق مسئولو المقاصة باب رحيل أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد بيع الثنائي محمود وحيد للأهلي وايريك تراوري لبيراميدز، خشية من تأثر الفريق بالسلب من رحيل الركائز الأساسية، حيث رفض كل العروض المحلية والخارجية المقدمة لبيع جون أنطوي وباول فوافي وأجل البت في تلك العروض لنهاية الموسم الحالي.

في شأن جديد، استقر الجهاز الفني للمقاصة علي احتياجاته في الانتقالات الشتوية، حيث يرغب في التعاقد مع مدافع مميزن وظهيرين جنب أيمن وأيسر، خاصة بعد رحيل وحيد للهلي، بالإضافة إلي لاعب وسط مدافع وصانع ألعاب لتعويض رحيل تراوري، حيث يتواجد في قائمة المقاصة 23 لاعبا ويحق له إضافة 7 لاعبين في يناير القادم.