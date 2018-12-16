شكرا لقرائتكم أبوظبي تتأهب لاستقبال بعثة ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحصل الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا في دولة الإمارات، على راحة اليوم الأحد وغدا الإثنين، على أن تنطلق المباريات مجددا يوم الثلاثاء القادم بمباراتين.

وستجمع المباراة الأولى فريقي الترجي التونسي مع جوادالاخارا المكسيكي، لتحديد صاحب المركز الخامس، والعين الإماراتي مع ريفر بليت الأرجنتيني في مباراة نصف النهائي.

وانتقل كاشيما أنتلرز الياباني من مدينة العين إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادا للقاء ريال مدريد الإسباني في مباراة نصف النهائي المقرر لها يوم الأربعاء القادم، باستاد مدينة زايد الرياضية.

ومن المنتظر أن تصل إلى أبوظبي مساء اليوم الأحد، بعثة فريق ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، الذي يخوض تحدي الدفاع عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي في مونديال (الإمارات 2017)، عندما تغلب في المباراة النهائية على جريميو البرازيلي، بهدف كريستيانو رونالدو الغائب الأبرز عن البطولة، لانتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويصل بطل أوروبا على متن طائرة خاصة، للاعبين وأعضاء الجهاز الفني وكذلك عائلاتهم بعدما سمحت الإدارة بذلك.