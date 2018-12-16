شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجبلاية يجتمع الثلاثاء لمناقشة ترتيبات استضافة أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، اجتماعا الثلاثاء المقبل لمناقشة ترتيبات استضافة مصر بطولة أمم افريقيا 2019، بعد اعتذار المغرب عن التنظيم.
ووضع اتحاد الكرة تصوراً بشأن تنظيم واستضافة البطولة، على أن تقام مجموعتان فى القاهرة ومثلهما فى الإسكندرية، ويستضيف ملعبا برج العرب والإسكندرية مباريات كل مجموعة، كما ستقام مجموعة فى الإسماعيلية وأخرى فى بورسعيد، لاسيما أن البطولة ستقام من 6 مجموعات بعد قرار زيادة المنتخبات المشاركة إلى 24 فريقا، بينما ستكون استادات بتروسبورت وجهاز الرياضة العسكرى والمقاولون العرب لاستضافة تدريبات المنتخبات المشاركة.
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