شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..ناصر ماهر و الأهلى .."بداية جديدة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح ناصر ماهر لاعب النادى الأهلى فى الحصول على إشادات واسعة من الجماهير الحمراء بعدما أحرز الهدف فى لقاء فريقه أمام جيما الأثيوبى الأخير فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا و الذى إنتهى لصالح الأحمر بنتيجة 2/ 0 .

و يعتبر الجماهير الحمراء الهدف الأفريقى الأول الذى سجله ماهر بمثابة بداية جديدة مع الأهلى، حيث أنه لم يقنع طموحات الجاهير طوال الفترة الماضية منذ عودته للأهلى من فترة إعارة بنادى سموحة .

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح العزيمة و الإصرار لدى نجم الأهلى فى الصور التالية :



ناصر ماهر مع أصدقاؤه



تركيز ناصر ماهر فى التدريب



ناصر ماهر 1



ناصر ماهر بصحبة أكرم توفيق