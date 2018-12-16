شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و250 ألف جنيه تؤجل إتمام صفقة "مدافع " سموحة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، مكالمة هاتفية بياسر إبراهيم مدافع نادى سموحة، خلال الفترة الأخيرة، للتأكيد له إنه ضمن احتياجات النادى الأبيض وسيسعى النادى إلى ضمه فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك لطمأنة المدافع بعد تأخر مسئولى ميت عقبة فى إتمام مفاوضات انتقاله فى الفترة الأخيرة واستفسار اللاعب عن موقفه.

وكشفت مكالمة أمير مرتضى مع مدافع سموحة، مفاجأة، إن اللاعب عقد جلسة مع محمود عبد العزيز زيزو لاعب الزمالك الحالى وسموحة السابق ورجب بكار ظهير بيراميدز الحالى وسموحة السابق خلال إتمام انتقال زيزو للزمالك فى يناير الماضى وكان ياسر إبراهيم وبكار ضمن دائرة اهتمامات الأبيض لضمهم قبل التراجع عن الصفقة لذلك تحدث أمير مرتضى مع مدافع سموحة إنه فى تلك الجلسة كان عقده سينتهى مع سموحة وكان يحق له التوقيع المجانى للأبيض.

وكشف مدافع سموحة لأمير مرتضى إنه جدد عقده مع سموحة وحصل على مليون و250 ألف جنيه مقدم تعاقد بمثابة 50% من قيمة عقده لذلك حرص على التجديد للنادى السكندرى الذى يرى إنه يوفر له كل الدعم، ليخطره المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك إن الأمور كانت ستكون أسهل فى التفاوض فى حالة عدم تجديد العقد لذلك جاء التأخير ورغم ذلك فهو ضمن العناصر الأساسية التى يبحث النادى الأبيض عن ضمها.