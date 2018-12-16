كتب:إبراهيم منصور وشادي ممدوح
«أحمد» يحاول تنفيذ وعده لـ«أبوريدة» رغم تخوفه من غياب الجماهير.. و«الرعاية» تمنع إلغاء الدورى
يجرى أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، تحركات مكثفة للتواصل مع مسئولى جنوب أفريقيا من أجل إقناعهم بسحب طلب تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد قرار «كاف» بسحب تنظيم البطولة من الكاميرون.
وتأتى تحركات رئيس الاتحاد الأفريقى من أجل تنفيذ اتفاقه مع هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، الذى وعده أحمد أحمد بأن الفرصة باتت متاحة لمصر لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد عدم تقدم المغرب بطلب...
شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يضغط على جنوب أفريقيا للانسحاب أمام مصر فى استضافة أمم أفريقيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .