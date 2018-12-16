"كاف" يضغط على جنوب أفريقيا للانسحاب أمام مصر فى استضافة أمم أفريقيا

كتب:إبراهيم منصور وشادي ممدوح

«أحمد» يحاول تنفيذ وعده لـ«أبوريدة» رغم تخوفه من غياب الجماهير.. و«الرعاية» تمنع إلغاء الدورى

يجرى أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، تحركات مكثفة للتواصل مع مسئولى جنوب أفريقيا من أجل إقناعهم بسحب طلب تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد قرار «كاف» بسحب تنظيم البطولة من الكاميرون.

وتأتى تحركات رئيس الاتحاد الأفريقى من أجل تنفيذ اتفاقه مع هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، الذى وعده أحمد أحمد بأن الفرصة باتت متاحة لمصر لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد عدم تقدم المغرب بطلب...