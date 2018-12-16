مورينيو: صلاح يمثل تهديدًا نوويًا.. الآن يمكنه اللعب في ريال مدريد أو برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن نجم ليفربول محمد صلاح سيمثل تهديدًا نوويًا خلال مباراة فريقه.

وأضاف مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية :"صلاح عندما وصل إلى تشيلسي كان شابًا سريعًا ولكن جسده كان ضعيفًا، هو الآن رجلاً قويًا وسريعًا".

وتابع :"الانضمام لتشيلسي من نادي صغير في سويسرًا كان بالشيء الصعب، أعطيته الفرصة وقتها للعب في وايت هارت لين (ملعب توتنهام السابق) والإمارات (ملعب آرسنال) وهذا كان بالكثير عليه".

وواصل المدير الفني للشياطين الحمر حديثه عن "مو" :"صلاح الآن يمكنه اللعب في أي مكان في العالم، بإمكانه اللعب في صفوف ريال مدريد أو برشلونة".

وأكمل :"في كل مباراة نحلل الخصم ومعرفة نقاط القوة والضعف، لكن أمام ليفربول سنقابل فريقًا يملك سلاحًا نوويًا ممثلة في صلاح".

وأنهى :"ليفربول في السابق كان يملك سلاحًا ممثلاً في كوتينيو، الآن يملك صلاح الذي يجيد تغيير مركزه وهذا ما أعطى حلول عديدة لفريقه".

صلاح (26 عامًا) استطاع أن يسجل حتى الآن 13 هدفًا مع ليفربول خلال الموسم الحالي بواقع 10 أهداف في الدوري وثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ليفربول سيستضيف مساء اليوم على ملعبه "الآنفيلد" غريمه مانشستر يونايتد في قمة الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".