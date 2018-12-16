تقرير.. الزمالك يعادل أكبر انتصار إفريقي في تاريخه.. وخماسية الـ40 دقيقة ليست الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

لقن الزمالك درسا قاسيا لضيفه القطن التشادي، واكتسحه بسباعية نظيفة مساء السبت، في ذهاب دور الـ32 الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبات الفريق الأبيض على أعتاب التأهل إلى دور الـ32 الثاني قبل خوض لقاء العودة في تشاد يوم 23 ديسمبر الجاري، بعد الفوز بنتيجة (7-0).

وبالتالي يكرر الزمالك أكبر انتصار إفريقي له، معادلا النتيجة التي حققها قبل خمسة أعوام أمام الغزالة التشادي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأصبح هذا الفوز هو الـ130 للفارس الأبيض طوال تاريخه الإفريقي الذي لعب فيه 235 مباراة حتى الآن.

من جانبه، أمطر الزمالك فريق القطن خلال مباراة الليلة بخمسة أهداف في الشوط الأول، وهو ما تحقق أيضًا منذ 16 عامًا أمام الجيش الرواندي عام 2002.

استهل الزمالك مشواره في تلك المسابقة بسداسية نظيفة في القاهرة أمام الجيش بعد تسع سنوات من تأسيسه، قبل أن يتأهل بتعادل سلبي في لقاء الإياب.

ونجح الفارس الأبيض خلال تلك النسخة من دوري الأبطال في التتويج بآخر ألقابه في المسابقة، بعد الفوز على الرجاء المغربي (1-0) في المباراة النهائية.