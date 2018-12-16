تقرير.. عقدة صلاح ضمن 4 عوامل تثير قلق جماهير ليفربول أمام مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

قبل قمة الجولة السابعة عشرة بين ليفربول ومانشستر يونايتد، أول ما يتبادر إلى أذهان المصريين هو العقدة التي لاحقت النجم المصري محمد صلاح، والذي لم ينجح في الوصول إلى شباك مانشستر يونايتد رغم توهجه الملفت في الأراضي الإنجليزية منذ ارتدائه قميص ليفربول في صيف 2017.

لكن مانشستر يونايتد لا يبدو عقدة أمام الدولي المصري محمد صلاح فقط، وإنما حجر عثرة عانى منه فريق ليفربول بنجومه ومديره الفني خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل المواجهة الأولى في الموسم الجاري محورية لفريق ليفربول، الذي يأمل في تأمين صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ونستعرض في التقرير التالي عقد ليفربول ونجومه ومدربه أمام الشياطين الحمر:

- ليفربول:

يتفوق مانشستر يونايتد في تاريخ مواجهاته أمام ليفربول، حيث التقى الغريمان في 200 مباراة، وحقق الشياطين الحمر الفوز 80 مرة، مقابل 65 فوز للريدز، بينما حسمت نتيجة التعادل 55 لقاءً، وستكون مباراة الليلة التي سيحتضنها ملعب "آنفيلد" في مقاطعة ميرسيسايد هي الـ201 بين الفريقين.

ولم يعرف ليفربول طعم الانتصار في آخر 8 مباريات أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث خسر خمس مواجهات وتعادل في ثلاث، حيث يعود آخر فوز للريدز إلى شهر مارس 2014 بثلاثية نظيفة على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر في موسم (2013-2014).

- يورجن كلوب:

يمثل مانشستر يونايتد عقدة تكتيكية ليورجن كلوب منذ تولي تدريب ليفربول في شهر أكتوبر 2015، حيث فشل الريدز تحت قيادة المدرب الألماني في التسجيل خلال سبع مباريات فقط من أصل 60 مباراة بالدوري الإنجليزي، ثلاث منهم كانت أمام اليونايتد.

ليفربول الذي حصل على 30 نقطة من أصل 78 نقطة ممكنة أمام مانشستر في بريميرليج، ولم يتمكن الريدز من تسجيل أي هدف في "آنفيلد" خلال آخر ثلاث مواجهات، إذ لم يعرف طعم الفوز منذ سبتمبر 2013، وانتهت آخر مباراتين بالتعادل السلبي رغم تفوق كلوب على مورينيو في الاستحواذ.

- محمد صلاح:

سجل محمد صلاح 32 هدفًا في الموسم الماضي ليُتوج بالحذاء الذهبي كهداف للمسابقة، وهز شباك 35 فريقًا، بينما لم ينجح في الوصول إلى شباك فريقين فقط هما مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، منذ انضمامه إلى الريدز قادمًا من روما الإيطالي.

وخاض صلاح مباراتي الموسم الماضي أمام اليونايتد دون أن ينجح في زيارة شباك فريق مدربه السابق جوزيه مورينيو، كما سبق له مشاهدة لقاء تشيلسي ومانشستر الذي انتهى بالتعادل (1-1) من مقاعد البدلاء، عندما كان لاعبا في صفوف البلوز في موسم (2014-2015).

- ثلاثي الهجوم:

يثير السجل السيء لثلاثي هجوم ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، قلق جماهير الريدز قبل موقعة الليلة، إذ لم يسجل أو يصنع كل منهم أي هدف لفريق ليفربول خلال 855 دقيقة لعب مجتمعين أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

صلاح خاض مباراتين (168 دقيقة) أمام مانشستر دون وضع أي بصمة، وشارك ماني مع ليفربول في مباراتين كاملتين أمام اليونايتد، وكان النصيب الأكبر لفيرمينو حيث ظهر البرازيلي في 507 دقيقة مسجلا حضوره في ست مباريات منذ انضمامه للريدز في 2015.