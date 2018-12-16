رمضان درويش يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للجودو

رمضان درويش كتب- وليد خليل حقق رمضان درويش لاعب المنتخب الوطني للجودو انجازاً كبيراً بعد أن تأهل لنصف نهائي بطولة العالم المقامة حالياً بالصين في وزن 100 كيلوجرام . كيلوجرام . وتخطي درويش بطل هولندا المصنف الثاني علي مستوي العالم في مباراة ربع النهائي متفوقاً عليه بالإيبون . وكان دروش الذي سيعلن اعتزاله عقب مشاركته في اولمبياد طوكيو 2020، قد حقق انجازاً تاريخياً بعد أن حصد ذهبية دورة العاب البحر المتوسط للمرة الثالثة علي التوالي .

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