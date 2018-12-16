تعرف علي موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الانجليزي.. والقنوات الناقلة

تتوجه انظار عشاق كرة القدم الاوروبية مساء اليوم الاحد الي ملعب انفيلد لمتابعة قمة مباريات الدوري الانجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 17 للدوري الانجليزي الممتاز .

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام السادسة مساءً بتوقيت المباراة، ويكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما يكون معدها في الثامنة مساء اليوم بتوقيت ابو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنقل المباراة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي .

يسعى ليفربول بقيادة نجم الفريق محمد صلاح للفوز على مانشستر يونايتد مستغلاً عاملي الارض والجمهورمن أجل استعادة الصدارة التي يتبادلها مع مانشستر سيتي.

ويدخل الريدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا وصعوده للدور القادم

من البطولة.

ويعاني الفريق من الغيابات على مستوى خط الدفاع بعد إصابة كل من جو جوميز وماتيب بالإضافة لوجود شكوك حول مشاركة أرنولد .

التشكيل المتوقع لفريقي ليفربول ومانشستر يونايتد

من المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بتشكيل يضم كل من :

أليسون في حراسة المرمي

الدفاع: كلاين، لوفرين، فان دايك، روبرتسون

الوسط: نابي كيتا، فينالدوم، فابينيو

الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني.

بينما يضم تشكيل الشياطين الحمر المتوقع كل من :

دي خيا في حراسة المرمى

الدفاع: أشلي يونج، بايلي، روخو، سمولينج

الوسط: بوجبا، هيريرا، ماتيتش

الهجوم : راشفورد، لوكاكو، مارسيال.