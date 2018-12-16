اليوم.. الإسماعيلى يخوض مواجهة صعبة أمام القطن الكاميرونى فى دورى الابطال

فريق الاسماعيلي

الاسماعيلية- محمد عمر

يخوض الإسماعيلى مواجهة صعبة إمام القطن الكاميرونى فى الخامسة مساء اليوم بالإسماعيلية فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.. ويسعى الدراويش لتحقيق فوز عريض بملعبهم يريحهم فى لقاء العودة يوم 22 ديسمبر.

واستعد الإسماعيلى جيداً للمباراة، حيث أدى تدريبات يومية قوية منذ عودته من المغرب بعد مواجهته للرجاء البيضاوى فى بطولة زايد للأندية

العربية، وتم تدريب المدافعين على كيفية مواجهة الضربات الثابتة للمنافس أمام منطقة الجزاء، وشرح كيفية تصرف المهاجمين فى تلك الضربات أمام مرمى المنافس إلى جانب كسر مصيدة التسلل واختراق دفاع القطن.

ومن المنتظر أن يخوض الاسماعيلى المباراة بتشكيل يضم محمد فوزى فى حراسة

المرمى وفى الدفاع باهر المحمدى ومحمود متولى ومحمد مجدى وطارق طه ، وفى الوسط عماد حمدى ونادر رمضان وعبدالرحمن مجدى وحسنى عبدربه ولسعد الجزيرى، وفى الهجوم شكرى نجيب «ميندوجا».. ويتبقى لدى الجهاز الفنى مجموعة من الأوراق الرابحة على رأسهم كريم بامبو ومحمد صادق.

أما فريق القطن فقد وصل إلى الإسكندرية منذ يومين وأدى تدريبه الأساسى أمس ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين وسيسعى بكل تأكيد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الدراويش.