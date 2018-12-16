- 1/2
- 2/2
يخوض الإسماعيلى مواجهة صعبة إمام القطن الكاميرونى فى الخامسة مساء اليوم بالإسماعيلية فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.. ويسعى الدراويش لتحقيق فوز عريض بملعبهم يريحهم فى لقاء العودة يوم 22 ديسمبر.
واستعد الإسماعيلى جيداً للمباراة، حيث أدى تدريبات يومية قوية منذ عودته من المغرب بعد مواجهته للرجاء البيضاوى فى بطولة زايد للأنديةالعربية، وتم تدريب المدافعين على كيفية مواجهة الضربات الثابتة للمنافس أمام منطقة الجزاء، وشرح كيفية تصرف المهاجمين فى تلك الضربات أمام مرمى المنافس إلى جانب كسر مصيدة التسلل واختراق دفاع القطن.
ومن المنتظر أن يخوض الاسماعيلى المباراة بتشكيل يضم محمد فوزى فى حراسة
أما فريق القطن فقد وصل إلى الإسكندرية منذ يومين وأدى تدريبه الأساسى أمس ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين وسيسعى بكل تأكيد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الدراويش.
شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يخوض مواجهة صعبة أمام القطن الكاميرونى فى دورى الابطال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .