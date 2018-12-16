- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وأنت طيب.. محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ37 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نجم الكرة المصرية السابق، محمد زيدان بعيد ميلاده الـ 37 مع زوجته، حيث شارك جمهوره على "انستجرام" بصورة من هذا الاحتفال.
وظهر زيدان بصحبة زوجته، وقد وضعت أمامهما "تورتة" عيد الميلاد، ووجه زيدان رسالة شكر لزوجته على الاحتفال بعيد ميلاده.
محمد زيدان
وتلقى زيدان رسائل حب ومعايده من قبل جمهوره ومتابعيه، الذين تمنوا له اعواماً مليئة بالسعادة والخير له ولأسرته.
كانت هذه تفاصيل خبر كل سنة وأنت طيب.. محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ37 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.