شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وأنت طيب.. محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نجم الكرة المصرية السابق، محمد زيدان بعيد ميلاده الـ 37 مع زوجته، حيث شارك جمهوره على "انستجرام" بصورة من هذا الاحتفال.

وظهر زيدان بصحبة زوجته، وقد وضعت أمامهما "تورتة" عيد الميلاد، ووجه زيدان رسالة شكر لزوجته على الاحتفال بعيد ميلاده.



محمد زيدان

وتلقى زيدان رسائل حب ومعايده من قبل جمهوره ومتابعيه، الذين تمنوا له اعواماً مليئة بالسعادة والخير له ولأسرته.