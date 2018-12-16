شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الكاف بالتصور النهائى لاستضافة أمم أفريقيا 2019.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم، جلسة فى شرم الشيخ، عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية، وعرض رئيس الجبلاية خلال الجلسة تصوره لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب.

وتضمن تصور اتحاد الكرة بشأن تنظيم واستضافة البطولة، أن تقام مجموعتان فى القاهرة ومثلهما فى الإسكندرية على أن يستضيف ملعبى برج العرب والاسكندرية مباريات كل مجموعة، كما ستقام مجموعة فى الإسماعيلية وأخرى فى بورسعيد، لاسيما وأن البطولة ستقام من 6 مجموعات بعد قرار زيادة المنتخبات المشاركة إلى 24 فريقا، بينما ستكون استادات بتروسبورت وجهاز الرياضة العسكري والمقاولون العرب لاستضافة التدريبات للمنتخبات المشاركة.

واقتربت مصر من الفوز بتنظيم البطولة، بالتزكية، بعدما تخلفت جنوب افريقيا عن إرسال التعهد الحكومى لإستضافة البطولة إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".. وكشف مصدر باتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، إن جنوب افريقيا أرسلت رغبة إلى الكاف لتنظيم البطولة لكنها لم ترسل التعهد الحكومى حتى الأن ، وفى حالة عدم إرسال التعهد خلال الساعات المقبلة، فهذا يعنى فوز مصر بالتزكية.. وكانت مصر أرسلت أمس الأول الجمعة التعهد الحكومى للكاف لإستضافة البطولة.